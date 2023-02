Comprimento do cabo adequado para usar com microfone

O comprimento do cabo destes auscultadores foi concebido para a captação de som a partir do microfone do seu conector de auscultadores. O comprimento de cabo geral destes auscultadores também pode ser optimizado se estes forem combinados com um conector de auscultadores. Os conectores de auscultadores permitem a utilização de auscultadores padrão (sem um microfone e com uma ficha de auscultadores padrão de 3,5 mm) com um telemóvel. São fornecidos frequentemente com telemóveis, mas também podem ser adquiridos em separado. Os conectores de auscultadores Philips SHH1XXX estão disponíveis para a maioria de marcas de telemóveis. Este também optimiza o comprimento de cabo geral para o telemóvel.