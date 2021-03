Protecções macias com 85 mm de diâmetro para um conforto prolongado

Desfrute de um óptimo som, independentemente do local onde se encontra. As protecções macias com 85 mm de diâmetro criam o isolamento perfeito entre as suas orelhas e o ambiente, fornecendo um óptimo isolamento de ruído e melhorando os graves. Independentemente de estar a misturar faixas numa festa animada ou simplesmente a desfrutar das suas músicas favoritas no percurso entre a sua casa e o emprego, as protecções para os ouvidos almofadadas asseguram que desfruta ao máximo da sua música.