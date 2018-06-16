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Descontinuado

Auscult. Interior Com Fio para TV

SHP1800/00

3.9

| (18) Críticas | 87% recomendam este produto

Ultra leves + cabo TV de 6 m

Auscultadores leves para utilização prolongada, com extensão de cabo de 6 m para maior liberdade de movimentos e maior possibilidade de escolha quanto ao local onde se sentar. Para além disso, as saídas dos graves proporcionam um som rico e profundo.

Ver todos os benefícios

Auscultadores para televisor

Ultra leves + cabo TV de 6 m

  • On-ear

  • Prateado

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado

A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado com graves profundos e ricos.

A fita leve para a cabeça assegura o conforto e aumenta a durabilidade

O material leve utilizado na fita para a cabeça

Maior conforto para uma utilização prolongada

Estes auscultadores têm um design ergonómico que oferece um conforto extra e maior prazer em audições prolongadas.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

18

Críticas

87%

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1

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

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Esta avaliação foi feita para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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30/11/2016

España

España

Auriculares SHP 1800/00

¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia

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30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

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