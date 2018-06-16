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Descontinuado
Ultra leves + cabo TV de 6 m
Auscultadores leves para utilização prolongada, com extensão de cabo de 6 m para maior liberdade de movimentos e maior possibilidade de escolha quanto ao local onde se sentar. Para além disso, as saídas dos graves proporcionam um som rico e profundo.
On-ear
Prateado
A saída dos graves permite o movimento de ar para som melhorado com graves profundos e ricos.
O material leve utilizado na fita para a cabeça
Estes auscultadores têm um design ergonómico que oferece um conforto extra e maior prazer em audições prolongadas.
3.9
de 5
18
Críticas
87%
recomendam este produto
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
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Esta avaliação foi feita para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
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LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
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Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
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Esta avaliação foi feita para SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
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