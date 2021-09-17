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Descontinuado
SHP2500/00
Controlo de volume na linha
As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.
O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.
Cabo com 6 m de comprimento para ligar os seus auscultadores ao televisor ou a qualquer equipamento áudio.
3.3
de 5
41
Críticas
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Auriculares para TV
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Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
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ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
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Esta avaliação foi feita para SHP2500 TV headphones
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