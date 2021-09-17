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Descontinuado

Auscultadores para TV

SHP2500/00

3.3
| (41) Críticas
Auscultadores estéreo para TV
Estes auscultadores de tamanho total para hi-fi e TV dispõem de um reflector acústico, para graves melhorados.
Ver todos os benefícios

Para TV

Auscultadores estéreo para TV

  • Controlo de volume na linha

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves

O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.

Um comprimento ideal para ver TV à distância

Cabo com 6 m de comprimento para ligar os seus auscultadores ao televisor ou a qualquer equipamento áudio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

41

Críticas

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Auriculares para TV

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

España

Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

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16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

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Esta avaliação foi feita para SHP2500 TV headphones

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