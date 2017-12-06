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Descontinuado

Auscultadores Hi-fi

SHP8500/00

3

| (2) Críticas

Desempenho de som hi-fi dinâmico

Auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio que proporcionam um desempenho sonoro dinâmico.

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Desempenho de som hi-fi dinâmico

  • Graves profundos

Cabo de alta qualidade de cristal linear de chumbo sem oxigénio

O cobre extremamente puro utilizado para este cabo minimiza as perdas de transmissão e fornece uma excelente qualidade de sinal para os auscultadores e para os seus ouvidos.

Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos

O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

06/12/2017

Deutschland

Deutschland

super Sound

Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

08/06/2016

Deutschland

Deutschland

Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung

So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!

Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer

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