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Descontinuado
SHP8500/00
Desempenho de som hi-fi dinâmico
Auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio que proporcionam um desempenho sonoro dinâmico.
Graves profundos
O cobre extremamente puro utilizado para este cabo minimiza as perdas de transmissão e fornece uma excelente qualidade de sinal para os auscultadores e para os seus ouvidos.
O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.
As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.
3.0
de 5
2
Críticas
tastenquäler
06/12/2017
Deutschland
super Sound
Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Philos
08/06/2016
Deutschland
Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung
So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!
Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer
Esta avaliação foi feita para SHP8500 HiFi-Kopfhörer