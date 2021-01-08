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Descontinuado
SHP8900/00
Nitidez de som superior
Os auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio proporcionam nitidez de som superior e ampla frequência de resposta
Precisão sem precedentes
O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.
Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.
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3.0
de 5
6
Críticas
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Pontos positivos
Great driver, not easy to find
Pontos negativos
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Data de utilização 2019-01-08
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Data de utilização 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Data de utilização 2021-08-02
Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones
Data de utilização 2021-08-02