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Descontinuado

Auscultadores Hi-fi

SHP8900/00

3

| (6) Críticas

Nitidez de som superior

Os auscultadores confortáveis e totalmente ajustáveis com diafragmas em neodímio proporcionam nitidez de som superior e ampla frequência de resposta

Ver todos os benefícios

Hi-fi

Nitidez de som superior

  • Precisão sem precedentes

Fita para a cabeça de ajuste fácil para adaptação e conforto perfeitos

O mecanismo de fácil ajuste proporciona uma adaptação acústica próxima e confortável entre a almofada e a orelha, assegurando um desempenho perfeito.

Mecanismo de bloqueio do cabo amovível

Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.

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Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

6

Críticas

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Pontos positivos

Great driver, not easy to find

Pontos negativos

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

Data de utilização 2019-01-08

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

Data de utilização 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

Data de utilização 2021-08-02

Esta avaliação foi feita para SHP8900 Hi-fi headphones

Data de utilização 2021-08-02

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