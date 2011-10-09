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Descontinuado
Som de alta definição em estado puro
O solução mais inovadora em auscultadores de alta definição - desfrute do melhor som com todos os detalhes. Controladores sintonizados especificamente para cada coluna garantem uma reacção precisa aos sinais sonoros. Resposta de frequência ultra-ampla.
Som de alta definição em estado puro
O controlador dos altifalantes de 50 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.
Pode estar certo de que o revestimento a ouro da ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para áudio de melhor qualidade.
As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
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Esta avaliação foi feita para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
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hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
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