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Descontinuado

CineosAuscultadores Hi-fi

SHP9000/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Som de alta definição em estado puro

O solução mais inovadora em auscultadores de alta definição - desfrute do melhor som com todos os detalhes. Controladores sintonizados especificamente para cada coluna garantem uma reacção precisa aos sinais sonoros. Resposta de frequência ultra-ampla.

Ver todos os benefícios

Hi-fi puro

Som de alta definição em estado puro

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Controlador dos altifalantes de 50 mm para som sem distorção audível

O controlador dos altifalantes de 50 mm combina a sensibilidade do material composto de Mylar com a energia do neodímio, para que o circuito magnético proporcione som potente e sem distorção.

A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável

Pode estar certo de que o revestimento a ouro da ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para áudio de melhor qualidade.

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

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Esta avaliação foi feita para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

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