O HeatProtect mantém ambos frescos

Costuma colocar o seu portátil no seu colo para ver vídeos no comboio, ouvir música na praia e navegar na Internet, conversar com os seus amigos ou trabalhar em documentos quando está no aeroporto. Mas, ao longo do tempo, o calor gerado pela utilização prolongada provoca-lhe desconforto nas pernas, além de poder danificar o seu portátil. Com as suas 3 camadas protectoras, a bolsa para portátil com HeatProtect™ da Philips protege-o a si e ao seu portátil da acumulação de calor quando se desloca e a superfície superior plana permite uma boa ventilação e mantém o seu portátil estável.