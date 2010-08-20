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Descontinuado

Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

"...não conseguia parar de rir nesse dia!"

Mantenha os momentos mais memoráveis vivos durante todo o ano com a Photoframe da Philips. Esta moldura compacta é fácil de utilizar, tem uma grande memória de armazenamento e decora qualquer casa.

Ver todos os benefícios

"...não conseguia parar de rir nesse dia!"

  • 17,8 cm (7")

  • Formato 16:10

imagen Pro para cores nítidas e vibrantes e tons de pele naturais

A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e para ajustar um contraste perfeito. O imagen Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais do imagen que proporcionam maior precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, o imagen Pro oferece ainda tons da pele melhorados, imagens mais nítidas e visualização de fotografias sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.

Orientação automática das fotografias nos modos vertical ou horizontal

O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.

Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez

Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

2

Críticas

100%

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4
2
1

20/08/2010

Deutschland

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Sim, recomendo este produto

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Esta avaliação foi feita para SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

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