Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
"...não conseguia parar de rir nesse dia!"
Mantenha os momentos mais memoráveis vivos durante todo o ano com a Photoframe da Philips. Esta moldura compacta é fácil de utilizar, tem uma grande memória de armazenamento e decora qualquer casa.
17,8 cm (7")
Formato 16:10
A tecnologia de melhoramento de imagem exclusiva da Philips analisa automaticamente as suas fotografias para corrigir a cor e para ajustar um contraste perfeito. O imagen Pro é uma tecnologia de melhoramento de imagem mais avançada que inclui os 3 elementos essenciais do imagen que proporcionam maior precisão e profundidade da cor e contraste inteligente. Além destes elementos, o imagen Pro oferece ainda tons da pele melhorados, imagens mais nítidas e visualização de fotografias sem cintilação, o que é muito importante em imagens fixas.
O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.
Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
20/08/2010
Deutschland
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SPF1017 Digital PhotoFrame
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SPF1017 Digital PhotoFrame
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SPF1017 Digital PhotoFrame