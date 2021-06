Pixel Plus 2 para melhores detalhes, profundidade e nitidez

Com Pixel Plus 2, a sua webcam irá apresentar sempre imagens naturais e nítidas, com detalhes impressionantes. Tudo isto graças à potência do processador Pixel Plus 2 – tecnologia inovadora de processamento de imagens televisivas aplicada a vídeos de PC. Aumenta o número de linhas e de pixéis para lhe proporcionar as melhores imagens possíveis.