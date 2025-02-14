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Descontinuado

Auscultadores com microfone

TAE1126BK/51

Graves dinâmicos

Diafragmas potentes de 10 mm para obter graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado no fio e botão para atender para facilitar a realização de chamadas.

Ver todos os benefícios

Ouça música e converse

Graves dinâmicos

  • Diafragmas de 10 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • Preto

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os ouvidos

Capas de borracha amovíveis de 3 tamanhos diferentes para adaptação perfeita a todos os ouvidos

Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis com tamanhos que vão do pequeno ao grande, de certeza que há um par que permite que os auriculares Philips se adaptem perfeitamente aos seus ouvidos.

Microfone e botão de chamada integrados

Microfone e botão de chamada integrados

Com o microfone e o botão de chamada integrados, pode utilizar estes auscultadores Philips tanto para ouvir música como para atender chamadas do seu telemóvel. Desfrute de chamadas em modo mãos-livres, aceitando e terminando facilmente as chamadas a partir dos auscultadores.

Especificações técnicas

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