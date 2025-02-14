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Descontinuado
TAE1126BK/51
Graves dinâmicos
Diafragmas potentes de 10 mm para obter graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado no fio e botão para atender para facilitar a realização de chamadas.
Diafragmas de 10 mm/posterior fechada
Auriculares
Preto
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
Com uma escolha de 3 capas de borracha amovíveis com tamanhos que vão do pequeno ao grande, de certeza que há um par que permite que os auriculares Philips se adaptem perfeitamente aos seus ouvidos.
Com o microfone e o botão de chamada integrados, pode utilizar estes auscultadores Philips tanto para ouvir música como para atender chamadas do seu telemóvel. Desfrute de chamadas em modo mãos-livres, aceitando e terminando facilmente as chamadas a partir dos auscultadores.
Críticas