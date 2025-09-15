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Descontinuado

4000 seriesAuscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Críticas | 94% recomendam este produto

2 Prémios

Disponível em

Azul
Azul
Rosa
Rosa

Seguros, divertidos e fáceis de transportar

Com LED coloridos nas proteções dos ouvidos e uma divertida funcionalidade de partilha de áudio sem fios, estes auscultadores foram concebidos para serem os preferidos das crianças. O volume limitado para os ouvidos dos mais novos e o modo de viagem especial permite que as crianças ouçam em segurança em ambientes mais barulhentos.

Ver todos os benefícios

Seguros, divertidos e fáceis de transportar

  • Auscultadores sem fios on-ear

  • Volume limitado a 85 dB

  • Luzes LED. Partilha de áudio.

  • Resistentes e dobráveis

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagem*

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagem*

Especialmente concebidos para serem extra seguros para os ouvidos mais jovens, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para audição em casa ou durante o estudo. Para ouvir em ambientes com mais ruído fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*

Conforto adequado para crianças e facilidade de uso

Conforto adequado para crianças e facilidade de uso

Os botões de controlo redondos grandes na parte inferior das proteções dos ouvidos facilitam a utilização destes auscultadores pelas crianças, enquanto as proteções dos ouvidos mais pequenas com almofadas macias tornam a sua utilização confortável. O aro para a cabeça almofadado ajusta-se facilmente para uma adaptação perfeita e inclui pontos na parte posterior que ajudam as crianças a ver como colocar os auscultadores corretamente.

Design colorido com luzes LED

Design colorido com luzes LED

Os LED coloridos nas proteções dos ouvidos combinam-se com o design multicolorido destes auscultadores para que se destaquem como se pretende. Os LED podem ser configurados para brilhar com cores diferentes: brilhantes para crianças que querem expressar o seu próprio sentido de estilo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image TPV_PBTAWARD127
  • Award image TPV_PBTAWARD135

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

24

Críticas

94%

recomendam este produto

1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date of Use 2025-08-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date of Use 2025-08-15

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date of Use 2025-07-09

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2025-07-09

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Esta avaliação foi feita para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Date of Use 2024-07-09

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Date of Use 2024-07-09

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Avisos legais

  1. Volume limitado a 75 dB no modo normal e 85 dB no modo de viagem, de acordo com as normas EN 50332 para uma audição segura.