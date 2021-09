Para fazer as coisas à sua maneira

As crianças podem divertir-se com auscultadores on-ear personalizáveis. Estes auscultadores têm o volume limitado a 85 dB e são suficientemente resistentes para serem transportados na mochila da escola. As crianças podem decorar as proteções para os ouvidos com autocolantes ou com as suas próprias obras de arte! Ver todas as vantagens