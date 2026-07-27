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Nova

Moving SoundAuscultadores True Wireless

TAMS3BK/00

Disponível em

Black
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Yellow
Yellow
The Buds
As cores brilham. A música faz-se sentir. Com o seu aspeto arrojado e atitude descontraída, os The Buds mantêm os bons momentos a fluir com um som envolvente e detalhado e um estojo de carregamento redondo inteligente que cabe no seu bolso. O seu dia, as suas listas de música e o seu ritmo.
Ver todos os benefícios

The Buds

  • Som impressionante. Estilo retro.

  • Estojo de carregamento inteligente

  • Cancelamento de ruído adaptável

  • Até 42 horas de reprodução

Concentre-se com o cancelamento de ruído adaptável

Concentre-se com o cancelamento de ruído adaptável

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Mantenha-se em movimento com o estojo de carregamento redondo inteligente

Mantenha-se em movimento com o estojo de carregamento redondo inteligente

Mais do que um carregador, este estojo inteligente permite-lhe controlar chamadas, reproduzir, cancelar ruído e ligar em Auracast™, ou ligar o modo de som Lo-Fi. Pode até ajudar a tirar fotografias ao acionar remotamente a câmara no seu dispositivo associado. As animações selecionáveis de vinil, cassete e amplificador permitem-lhe alterar o aspeto do ecrã tátil a cores de 1,47" do estojo.

Vibre durante mais tempo com até 42 horas de reprodução

Vibre durante mais tempo com até 42 horas de reprodução

Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 10 horas de reprodução com uma carga completa e 32 horas adicionais do estojo de carregamento inteligente (com cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e 23 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos de carregamento proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Especificações técnicas

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Críticas

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