Vibre durante mais tempo com até 42 horas de reprodução

Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 10 horas de reprodução com uma carga completa e 32 horas adicionais do estojo de carregamento inteligente (com cancelamento de ruído ligado, obtém 7 horas e 23 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 15 minutos de carregamento proporcionam mais 3 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.