ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Imagem principal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Imagem principal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto com acessórios

Descontinuado

2000 seriesAuscultadores True Wireless

TAT2149BK/00

Pequenos mas poderosos

Com o seu design extremamente confortável, estes pequenos auriculares verdadeiramente sem fios têm uma aparência e sensação ótimas, durante todo o dia! Oferecem uma potência extraordinária para o seu tamanho, com som excelente e graves extra a volumes baixos. Vai sair? O estojo cabe num porta-chaves.

Ver todos os benefícios

Pequenos mas poderosos

  • Auriculares True Wireless pequenos

  • Porta-chaves estojo de carregamento

  • Som natural. Função Dynamic Bass

  • Chamadas nítidas

Auriculares ultraminúsculos. Ajuste extremamente confortável

Auriculares ultraminúsculos. Ajuste extremamente confortável

Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se adapta na perfeição, além de proporcionarem uma boa sensação, mesmo que os utilize durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, para que não haja nenhuma almofada a entrar no canal auditivo. Se precisar de um pouco mais de firmeza, há três tamanhos de mangas de silicone (incluídas) à escolha.

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não precisa de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus diafragmas de 10 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis