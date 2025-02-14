Auriculares ultraminúsculos. Ajuste extremamente confortável

Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se adapta na perfeição, além de proporcionarem uma boa sensação, mesmo que os utilize durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, para que não haja nenhuma almofada a entrar no canal auditivo. Se precisar de um pouco mais de firmeza, há três tamanhos de mangas de silicone (incluídas) à escolha.