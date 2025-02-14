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Descontinuado
TAT2149WT/00
Pequenos mas poderosos
Com o seu design extremamente confortável, estes pequenos auriculares verdadeiramente sem fios têm uma aparência e sensação ótimas, durante todo o dia! Oferecem uma potência extraordinária para o seu tamanho, com som excelente e graves extra a volumes baixos. Vai sair? O estojo cabe num porta-chaves.
Auriculares True Wireless pequenos
Porta-chaves estojo de carregamento
Som natural. Função Dynamic Bass
Chamadas nítidas
Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se adapta na perfeição, além de proporcionarem uma boa sensação, mesmo que os utilize durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, para que não haja nenhuma almofada a entrar no canal auditivo. Se precisar de um pouco mais de firmeza, há três tamanhos de mangas de silicone (incluídas) à escolha.
Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não precisa de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus diafragmas de 10 mm. Ative a função Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de todo o poder das suas basslines favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.
A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.
Críticas