Auriculares ultrapequenos. Ajuste extremamente confortável

Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se ajusta perfeitamente e proporciona um excelente conforto, mesmo se os usar durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, pelo que não há pontas a penetrar no canal auditivo: se precisar de um pouco mais de aderência, pode escolher entre três tamanhos de capas de silicone (incluídas).