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Descontinuado
TAT2149WT/00
Pequenos, mas potentes
Com o seu design extremamente confortável, estes minúsculos auriculares True Wireless proporcionam conforto e ficam bem durante todo o dia! Apesar do tamanho, oferecem um som potente e graves reforçados a volumes baixos. Vai sair? O estojo até cabe num porta-chaves.
Minúsculos auriculares True Wireless
Estojo de carregamento para porta-chaves
Som natural. Dynamic Bass
Chamadas nítidas
Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se ajusta perfeitamente e proporciona um excelente conforto, mesmo se os usar durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, pelo que não há pontas a penetrar no canal auditivo: se precisar de um pouco mais de aderência, pode escolher entre três tamanhos de capas de silicone (incluídas).
Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não terá de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus diafragmas de 10 mm. Ative o Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de toda a potência das suas linhas de baixo favoritas, mesmo quando ouve a um volume baixo.
A sua voz será ouvida com nitidez durante as chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído atenua parte do ruído de fundo à sua volta.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Críticas