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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT2149WT/00

Pequenos, mas potentes

Com o seu design extremamente confortável, estes minúsculos auriculares True Wireless proporcionam conforto e ficam bem durante todo o dia! Apesar do tamanho, oferecem um som potente e graves reforçados a volumes baixos. Vai sair? O estojo até cabe num porta-chaves.

Ver todos os benefícios

Pequenos, mas potentes

  • Minúsculos auriculares True Wireless

  • Estojo de carregamento para porta-chaves

  • Som natural. Dynamic Bass

  • Chamadas nítidas

Auriculares ultrapequenos. Ajuste extremamente confortável

Auriculares ultrapequenos. Ajuste extremamente confortável

Os nossos auriculares True Wireless mais pequenos de sempre apresentam um design discreto que se ajusta perfeitamente e proporciona um excelente conforto, mesmo se os usar durante todo o dia. Os auriculares assentam no ouvido externo, pelo que não há pontas a penetrar no canal auditivo: se precisar de um pouco mais de aderência, pode escolher entre três tamanhos de capas de silicone (incluídas).

Excelente som, mesmo a baixo volume, com Dynamic Bass

Excelente som, mesmo a baixo volume, com Dynamic Bass

Estes auriculares True Wireless podem ser pequenos, mas não terá de aumentar o volume para obter o melhor som dos seus diafragmas de 10 mm. Ative o Dynamic Bass através do auricular esquerdo ou da aplicação Philips Headphones e desfrute de toda a potência das suas linhas de baixo favoritas, mesmo quando ouve a um volume baixo.

Chamadas nítidas. Ouvirão o que está a dizer

Chamadas nítidas. Ouvirão o que está a dizer

A sua voz será ouvida com nitidez durante as chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído atenua parte do ruído de fundo à sua volta.

Especificações técnicas

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