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  • Pisos brilhantes e mais limpos com o poder da água
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Descontinuado

Acessório vertical recarregávelDiscos em microfibra

XV1700/01

1 prémio

Pisos brilhantes e mais limpos com o poder da água

Bases em microfibra para uma remoção eficaz de sujidade e manchas. Compatíveis com todos os seguintes aspiradores Philips sem cabo com função Aqua, começando com FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Produtos compatíveis
Aqua Plus da série 8000

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Bases em microfibra para um controlo ideal da humidade

Pisos brilhantes e mais limpos com o poder da água

  • Microfibra macia 2, microfibra normal 2

  • Lavável e fácil de encaixar e remover

  • Substituir a cada 6 meses

2 bases suaves em microfibra para pavimentos delicados

2 bases suaves em microfibra para pavimentos delicados

O material macio em microfibra solta, levanta e absorve suavemente o pó e a sujidade. Concebido parcialmente para limpar superfícies delicadas, como superfícies de madeira. Remoção eficaz e minuciosa de sujidade e manchas

2 bases normais em microfibra

2 bases normais em microfibra

O material em microfibra solta, levanta e absorve o pó e a sujidade. Remoção eficaz e minuciosa de sujidade e manchas.

Substitua a cada 6 meses

Substitua a cada 6 meses

Substituir a cada 6 meses para garantir um desempenho de limpeza optimizado do seu aparelho.

Especificações técnicas

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Prémios

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