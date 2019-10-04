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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
XV1700/01
Pisos brilhantes e mais limpos com o poder da água
Bases em microfibra para uma remoção eficaz de sujidade e manchas. Compatíveis com todos os seguintes aspiradores Philips sem cabo com função Aqua, começando com FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Microfibra macia 2, microfibra normal 2
Lavável e fácil de encaixar e remover
Substituir a cada 6 meses
O material macio em microfibra solta, levanta e absorve suavemente o pó e a sujidade. Concebido parcialmente para limpar superfícies delicadas, como superfícies de madeira. Remoção eficaz e minuciosa de sujidade e manchas
O material em microfibra solta, levanta e absorve o pó e a sujidade. Remoção eficaz e minuciosa de sujidade e manchas.
Substituir a cada 6 meses para garantir um desempenho de limpeza optimizado do seu aparelho.
Prémios
Críticas