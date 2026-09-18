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XV1700/01
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Bases em microfibra para uma remoção eficaz de sujidade e manchas. Compatíveis com todos os seguintes aspiradores Philips sem cabo com função Aqua, começando com FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
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