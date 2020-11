Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

Todas as nossas máquinas de barbear incluem uma garantia mundial de 2 anos e podem ser adaptadas a todas as voltagens. As lâminas do aparador nunca precisam de ser lubrificadas. As lâminas de longa duração precisam apenas de ser substituídas depois de 2 anos. Deve substituir a rede de corte do BodyGroom a cada 12 meses.