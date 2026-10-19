A escova da Philips Sonicare AirFloss não sai ou parte facilmente

Se for difícil remover a escova da pega AirFloss, é importante que não a dobre nem a torça enquanto a puxa.



Abaixo, pode encontrar passos simples sobre como fazer isto:



1. Agarre a escova/ponta da escova – pode utilizar papel de cozinha ou um pano para maior aderência

2. Puxe a escova/ponta da escova para fora da pega num movimento vertical

3. Após ser removida com êxito, volte a colocá-la e a retirá-la mais algumas vezes



Nota: Verifique se está a utilizar o tipo de escova adequada.