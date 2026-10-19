A escova da Philips Sonicare AirFloss não sai ou parte facilmente
Se descobrir que a escova da Philips Sonicare AirFloss não sai da pega ou parte facilmente, consulte as soluções abaixo para resolver este problema.
Se for difícil remover a escova da pega AirFloss, é importante que não a dobre nem a torça enquanto a puxa.
Abaixo, pode encontrar passos simples sobre como fazer isto:
1. Agarre a escova/ponta da escova – pode utilizar papel de cozinha ou um pano para maior aderência 2. Puxe a escova/ponta da escova para fora da pega num movimento vertical 3. Após ser removida com êxito, volte a colocá-la e a retirá-la mais algumas vezes
Nota: Verifique se está a utilizar o tipo de escova adequada.
Se a escova da Philips Sonicare AirFloss se partir facilmente, verifique se está a utilizar o tipo de escova adequada, uma vez que as escovas AirFloss Pro ou Ultra não são amovíveis.
Veja o vídeo abaixo para obter mais informações.
As soluções acima não resolveram o problema? Entre em contacto connosco para obter mais ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX8494/03, HX3062/00, HX3042/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›