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A escova da Philips Sonicare AirFloss não sai ou parte facilmente

Se descobrir que a escova da Philips Sonicare AirFloss não sai da pega ou parte facilmente, consulte as soluções abaixo para resolver este problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX8494/03, HX3062/00, HX3042/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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