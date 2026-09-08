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Assistência Philips

O meu aparador para pelos do nariz Philips não funciona

Se o aparador para pelos do nariz não funcionar ou não ligar, existe uma técnica simples para identificar a causa provável.

Rode a cabeça do aparador para pelos do nariz para retirá-la da pega e, em seguida, ligue o aparador.

O pino pequeno na parte superior da pega roda quando a cabeça do aparador está desmontada? 
Verifique se a cabeça do aparador apresenta sinais de danos e, em seguida, limpe-a a fundo seguindo as instruções abaixo.

Não acontece nada, mesmo quando o aparador está ligado sem a cabeça montada?
Muitos aparadores para pelos do nariz Philips são alimentados por pilhas não recarregáveis, que têm de ser substituídas ocasionalmente. Experimente substituir a pilha antes de tentar novamente. Se isto não resolver o problema, consulte a secção "Necessita de mais assistência?" abaixo. 

Rodar a cabeça do aparador e removê-la da pega

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG7962/30 , MG9531/15 , MG7950/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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