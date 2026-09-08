O meu aparador para pelos do nariz Philips não funciona
Se o aparador para pelos do nariz não funcionar ou não ligar, existe uma técnica simples para identificar a causa provável.
Rode a cabeça do aparador para pelos do nariz para retirá-la da pega e, em seguida, ligue o aparador.
O pino pequeno na parte superior da pega roda quando a cabeça do aparador está desmontada? Verifique se a cabeça do aparador apresenta sinais de danos e, em seguida, limpe-a a fundo seguindo as instruções abaixo.
Não acontece nada, mesmo quando o aparador está ligado sem a cabeça montada? Muitos aparadores para pelos do nariz Philips são alimentados por pilhas não recarregáveis, que têm de ser substituídas ocasionalmente. Experimente substituir a pilha antes de tentar novamente. Se isto não resolver o problema, consulte a secção "Necessita de mais assistência?" abaixo.
Basta colocar o aparador virado para baixo num copo ou noutro recipiente alto e estreito, com água morna suficiente para mergulhar a parte metálica dos dentes de corte. Nunca mergulhe a pega do aparador para pelos do nariz em água.
Depois de deixar a cabeça do aparador mergulhada em água durante 30 minutos, enxague-a em água corrente quente e, em seguida, experimente ligar o aparador.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que o seu aparador para pelos do nariz esteja danificado internamente. Recomendamos que solicite uma reparação ou substituição.
Se utilizar um aparador para pelos do nariz a pilhas AA descartáveis, pode estar na altura de as substituir. Para resolver este problema, basta substituir a pilha por uma nova. Ao substituir a pilha, certifique-se de que os polos + e - da pilha estão voltados na direção certa. Esta instrução é apresentada no compartimento das pilhas.
Se tiver confirmado que o aparador para pelos do nariz Philips está carregado na totalidade e ainda não está a funcionar, pode dever-se a sujidade ou obstrução na unidade de corte. Recomendamos que limpe o aparador para pelos do nariz após cada utilização para obter um desempenho ideal.
Siga os nossos conselhos de limpeza abaixo:
Enxague a cabeça do aparador para pelos do nariz com água morna. Ligue o aparador para pelos do nariz após 15 segundos e volte a desligar o aparelho após 5 segundos. Efetue este passo algumas vezes.
Se o enxaguamento da cabeça do aparador em água corrente não for suficiente, mergulhe a cabeça do aparador num copo com água quente durante alguns minutos. Não coloque a pega do aparador na água, pois pode danificar a maquinaria interior. Repita novamente o passo 1.
Se isto não ajudar, retire o acessório de aparador para pelos do nariz e mergulhe esta peça em água separadamente durante 30 minutos. Volte a colocar o acessório e repita novamente o passo 1.
Se o aparador estiver novamente operacional: sacuda cuidadosamente o excesso de água e deixe o aparador secar ao ar.
Para obter os melhores resultados, limpe o aparador para pelos do nariz após cada utilização e lubrifique a cabeça do aparador com uma gota do óleo fornecido ou de óleo para máquinas de costura com regularidade.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que o seu aparador para pelos do nariz esteja danificado internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição do seu aparador para pelos do nariz.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG7962/30 , MG9531/15 , MG7950/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›