Os alimentos da Philips Airfryer não estão estaladiços ou conforme esperado

A maioria dos snacks necessita do tempo de preparação indicado para o forno até ficar totalmente cozida. O tempo de preparação para a fritadeira convencional é mais curto e não proporciona o resultado pretendido. Consulte a tabela de alimentos no manual do utilizador da Airfryer ou na aplicação HomeID para ver os tempos de preparação recomendados por ingrediente. Deixe ficar mais alguns minutos se os alimentos não estiverem suficientemente estaladiços (tenha cuidado para não os queimar). Nota:

· Agite o cesto da Philips Airfryer a meio do processo de preparação, se os ingredientes estiverem em contacto.

· Agite o cesto 2 a 3 vezes se preparar quantidades maiores de alimentos para obter um resultado mais uniforme.

· Certifique-se de que os alimentos são bem misturados enquanto agita (as camadas inferiores devem ficar na parte superior e vice-versa) para poder obter resultados uniformes.

Veja também o nosso vídeo abaixo: