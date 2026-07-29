Os alimentos da Philips Airfryer não estão estaladiços ou conforme esperado
Se achar que os alimentos ou os snacks preparados na sua Philips Airfryer não estão suficientemente estaladiços, siga os passos abaixo para descobrir como resolver este problema facilmente.
Evite cozinhar um grande número de snacks ou demasiados alimentos de uma só vez. Quantidades mais pequenas são fritas com ar quente de forma mais uniforme.
A melhor forma de garantir que coloca a quantidade certa é distribuir apenas uma camada de snacks no fundo do cesto da Philips Airfryer.
Utilize batatas frescas levemente farinhentas que sejam adequadas para fritar. Se precisar de guardar as batatas, não as guarde num ambiente frio (por exemplo, um frigorífico).
Se estiver a preparar batatas fritas caseiras na Airfryer, siga estes passos:
Descasque as batatas e corte-as em palitos.
Demolhe os palitos de batata numa taça com água durante, no mínimo, 30 minutos, retire-os e seque-os com papel de cozinha.
Coloque meia colher de sopa de azeite numa taça, coloque os palitos na mesma e misture até os palitos estarem untados com o azeite.
Retire os palitos da taça com a mão ou com um utensílio de cozinha para que o azeite em excesso permaneça na taça. Coloque os palitos no cesto.
Frite as batatas em palitos a 180 °C e agite o cesto a meio do processo de fritura com ar quente. Agite o cesto 2 a 3 vezes durante o processo de fritura com ar quente para obter um resultado mais uniforme.
Veja também o nosso vídeo abaixo:
Para resultados ideais na Philips Airfryer, deve utilizar produtos prontos para ir ao forno. Os snacks prontos para ir ao forno ficam dourados e estaladiços quando preparados na Airfryer.
Escolha a temperatura certa: A maioria dos snacks tem de ser preparada a 200 °C, exceto os snacks de massa folhada. Os snacks de massa folhada devem ser fritos com ar quente a 180 °C.
A maioria dos snacks necessita do tempo de preparação indicado para o forno até ficar totalmente cozida. O tempo de preparação para a fritadeira convencional é mais curto e não proporciona o resultado pretendido. Consulte a tabela de alimentos no manual do utilizador da Airfryer ou na aplicação HomeID para ver os tempos de preparação recomendados por ingrediente. Deixe ficar mais alguns minutos se os alimentos não estiverem suficientemente estaladiços (tenha cuidado para não os queimar). Nota: · Agite o cesto da Philips Airfryer a meio do processo de preparação, se os ingredientes estiverem em contacto. · Agite o cesto 2 a 3 vezes se preparar quantidades maiores de alimentos para obter um resultado mais uniforme. · Certifique-se de que os alimentos são bem misturados enquanto agita (as camadas inferiores devem ficar na parte superior e vice-versa) para poder obter resultados uniformes. Veja também o nosso vídeo abaixo:
Ao preparar pratos de batata caseiros, alimentos panados ou pratos de carne, aplique um pouco de azeite para obter resultados estaladiços. Além disso, sempre que possível, utilize variedades de snacks com baixo teor de gordura. Será difícil obter um resultado estaladiço com snacks que têm um alto teor de gordura.
Para saber como utilizar corretamente o azeite na Airfryer, siga as seguintes sugestões:
Seque os alimentos adequadamente antes de adicionar azeite.
Não utilize demasiado azeite, pois isto tornará os alimentos menos estaladiços e mais calóricos.
Carne ou aves podem ser pinceladas ligeiramente com azeite ou marinadas para obter resultados mais estaladiços.
Ao preparar batatas fritas ou outros alimentos empilhados, sugerimos que utilize o cesto maior (lado direito). Este cesto tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes se espalhem de forma mais uniforme. Isto resulta numa distribuição mais equilibrada do calor e do fluxo de ar pelos ingredientes, resultando numa melhor preparação. As soluções acima ajudaram a resolver o problema? Se não for o caso, entre em contacto connosco para obter mais assistência.
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