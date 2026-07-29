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Assistência Philips

Os alimentos da Philips Airfryer não estão estaladiços ou conforme esperado

Se achar que os alimentos ou os snacks preparados na sua Philips Airfryer não estão suficientemente estaladiços, siga os passos abaixo para descobrir como resolver este problema facilmente.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA352/00 , HD9270/66 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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