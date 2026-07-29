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Assistência Philips

As batatas fritas da minha Philips Airfryer não ficaram como esperava

Se as batatas fritas caseiras da Philips Airfryer não corresponderem ao que esperava, poderá haver uma solução simples. Consulte os passos abaixo sobre como resolver o problema sozinho.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA220/00 , NA231/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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