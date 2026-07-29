As batatas fritas da minha Philips Airfryer não ficaram como esperava
Se as batatas fritas caseiras da Philips Airfryer não corresponderem ao que esperava, poderá haver uma solução simples. Consulte os passos abaixo sobre como resolver o problema sozinho.
Escolha o tipo de batata adequado para fritar
É melhor encher o cesto da Philips Airfryer apenas até meio para um resultado uniforme
Batatas fritas maiores poderão ser menos estaladiças do que batatas fritas mais pequenas
Agite o cesto do aparelho 2 a 3 vezes durante o processo de fritura a ar
A Philips Airfryer utiliza tecnologia Rapid Air, que torna o processo de fritura diferente das fritadeiras convencionais. Siga os passos abaixo para preparar batatas fritas caseiras com a Airfryer:
Descasque as batatas e corte-as em palitos.
Demolhe os palitos de batata numa taça durante, no mínimo, 30 minutos, retire-os e seque-os com papel de cozinha.
Coloque meia colher de sopa de azeite numa taça, coloque os palitos nesta e misture até os palitos estarem untados com o azeite.
Retire os palitos da taça com a mão ou com um utensílio de cozinha para que o azeite em excesso permaneça na taça. Coloque os palitos no cesto da Airfryer.
Frite 300 a 800 g de palitos de batata a 180 °C durante 18 a 25 minutos e agite o cesto 2 a 3 vezes durante o processo de fritura a ar quente.
Ao preparar batatas fritas ou outros alimentos empilhados, sugerimos que utilize o cesto maior (lado direito). Este cesto tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes se espalhem de forma mais uniforme. Isto resulta numa distribuição mais equilibrada do calor e do fluxo de ar pelos ingredientes, resultando numa melhor preparação. A sugestão acima resolveu o problema? Se não for o caso, entre em contacto connosco para obter mais assistência.
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