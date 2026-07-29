As batatas fritas da minha Philips Airfryer não ficaram como esperava

Ao preparar batatas fritas ou outros alimentos empilhados, sugerimos que utilize o cesto maior (lado direito). Este cesto tem uma área de superfície maior, permitindo que os ingredientes se espalhem de forma mais uniforme. Isto resulta numa distribuição mais equilibrada do calor e do fluxo de ar pelos ingredientes, resultando numa melhor preparação.

A sugestão acima resolveu o problema? Se não for o caso, entre em contacto connosco para obter mais assistência.

