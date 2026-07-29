A minha Philips Airfryer não funciona nem liga

Se a sua Philips Airfryer não ligar de todo ou se ligar, mas não funcionar ou aquecer, leia o artigo abaixo para possíveis causas e soluções.
Certifique-se de que a ficha da Airfryer está corretamente inserida na tomada.
Se existirem demasiados aparelhos ligados à mesma tomada, é possível que a Philips Airfryer não funcione. Desligue os outros aparelhos da tomada ou utilize outra tomada.
Nos dispositivos analógicos, pode ocorrer um problema em que o dispositivo não aquece apesar de o temporizador estar a funcionar. Se for esse o caso, certifique-se de que a ficha da Airfryer está corretamente inserida na tomada.
A gaveta não está completamente fechada Alguns modelos Airfryer têm a funcionalidade de deteção de recipiente. Esta funcionalidade desliga o aquecedor e a ventoinha quando remove o recipiente da Airfryer. Certifique-se de que inseriu o recipiente na Airfryer e de que a gaveta está completamente fechada. Caso contrário, a Airfryer não liga.
O mecanismo de deteção de recipiente pode estar avariado Retire o recipiente da Airfryer e verifique se existem fissuras/danos nas peças de plástico, principalmente nas extremidades do recipiente (consulte a imagem abaixo). Se notar algum dano ou fissura, contacte-nos para obter mais assistência.
Especificamente para os modelos HD9880/HD9875/HD9876, retire o recipiente da Airfryer da gaveta e vire-o ao contrário. O módulo de deteção do recipiente está instalado no lado direito, junto à ranhura do suporte da pega do cesto (consulte a imagem abaixo).
Num dos lados, irá reparar numa pequena cobertura de plástico (consulte a imagem abaixo). Se não existir nenhuma cobertura, a deteção de recipiente não funcionará. Nesse caso, contacte-nos através de www.philips.com/contact e teremos todo o gosto em ajudar.
A temperatura está regulada para um nível demasiado baixo Se configurar a Airfryer para cozinhar a uma temperatura igual ou inferior a 40 °C (100 °F), pode parecer que não está a aquecer (especialmente quando o ambiente circundante está a uma temperatura semelhante).
Verifique a temperatura regulada na sua Philips Airfryer e aumente-a, se necessário.
Nenhum tempo definido ou o tempo de preparação é demasiado curto (Airfryer analógica)
Rode o temporizador analógico para o tempo de preparação pretendido (consulte o vídeo abaixo). Se o tempo de preparação pretendido for inferior a 10 minutos, rode o temporizador para aprox. 15 minutos e, em seguida, volte a rodá-lo para o tempo de preparação mais curto que pretende aplicar.
As informações abaixo aplicam-se apenas aos modelos NA55x.
Quando utiliza a função relacionada com o vapor da sua Airfryer NA55x e o depósito de água não está colocado corretamente, ou não há água no mesmo, o aparelho irá detetar e o ícone (consulte a imagem abaixo) fica intermitente. Certifique-se de que existe água suficiente no depósito e encaixe-o na posição correta. Em seguida, prima o botão de iniciar/pausa para iniciar a preparação e o ícone desaparece.
Se as soluções anteriores não resolverem o problema, o aquecedor da Philips Airfryer pode estar avariado. Neste caso, entre em contacto connosco para obter mais ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA332/00 , HD9270/66 , HD9285/93 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›