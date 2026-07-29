A minha Philips Airfryer não funciona nem liga

A gaveta não está completamente fechada

Alguns modelos Airfryer têm a funcionalidade de deteção de recipiente. Esta funcionalidade desliga o aquecedor e a ventoinha quando remove o recipiente da Airfryer.

Certifique-se de que inseriu o recipiente na Airfryer e de que a gaveta está completamente fechada. Caso contrário, a Airfryer não liga.

O mecanismo de deteção de recipiente pode estar avariado

Retire o recipiente da Airfryer e verifique se existem fissuras/danos nas peças de plástico, principalmente nas extremidades do recipiente (consulte a imagem abaixo). Se notar algum dano ou fissura, contacte-nos para obter mais assistência.



Especificamente para os modelos HD9880/HD9875/HD9876, retire o recipiente da Airfryer da gaveta e vire-o ao contrário. O módulo de deteção do recipiente está instalado no lado direito, junto à ranhura do suporte da pega do cesto (consulte a imagem abaixo).



Num dos lados, irá reparar numa pequena cobertura de plástico (consulte a imagem abaixo). Se não existir nenhuma cobertura, a deteção de recipiente não funcionará. Nesse caso, contacte-nos através de www.philips.com/contact e teremos todo o gosto em ajudar.

A temperatura está regulada para um nível demasiado baixo

Se configurar a Airfryer para cozinhar a uma temperatura igual ou inferior a 40 °C (100 °F), pode parecer que não está a aquecer (especialmente quando o ambiente circundante está a uma temperatura semelhante).



Verifique a temperatura regulada na sua Philips Airfryer e aumente-a, se necessário.

Nenhum tempo definido ou o tempo de preparação é demasiado curto (Airfryer analógica)

Rode o temporizador analógico para o tempo de preparação pretendido (consulte o vídeo abaixo). Se o tempo de preparação pretendido for inferior a 10 minutos, rode o temporizador para aprox. 15 minutos e, em seguida, volte a rodá-lo para o tempo de preparação mais curto que pretende aplicar.