O meu modelador Philips não liga

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Se o seu modelador Philips não ligar, isto pode dever-se a várias razões. Siga os passos descritos abaixo para determinar por que motivo o seu modelador não liga.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHD350/10 , BHD272/00 , HP8660/40 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›