Assistência Philips O meu modelador Philips não liga

Se o seu modelador Philips não ligar, isto pode dever-se a várias razões. Siga os passos descritos abaixo para determinar por que motivo o seu modelador não liga.

Pode haver uma falha de energia ou uma fonte de alimentação avariada Verifique se a fonte de alimentação funciona. Se funcionar, ligue outro aparelho para verificar se a corrente eléctrica funciona. O seu modelador Philips pode não ser apropriado para a tensão a que está ligado Certifique-se de que a tensão indicada no seu modelador está em conformidade com a tensão local. O cabo pode estar danificado Se o cabo estiver danificado, substituiremos o seu modelador com todo o prazer. Entre em contacto connosco.