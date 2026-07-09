Sai fumo do meu modelador Philips durante a utilização
Em climas e ambientes onde o ar contém muita humidade, isto é completamente normal. Se não for este o caso, experimente as sugestões seguintes.
Utilize sempre o seu modelador a uma temperatura adequada ao seu tipo de cabelo.
Consulte o capítul 'Utilizar o aparelho' no manual do utilizador.
Nunca coloque quaisquer produtos de modelação no seu cabelo que não sejam adequados a altas temperaturas. Produtos como laca, mousse e gel para o cabelo não se destinam a modelar com calor e podem causar fumo. Em vez disso, utilize um spray ou um sérum de protecção térmica.
Leia as etiquetas dos produtos de modelação para se certificar de que são adequados à utilização a altas temperaturas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BHS732/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›