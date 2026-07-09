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Sai fumo do meu modelador Philips durante a utilização

Em climas e ambientes onde o ar contém muita humidade, isto é completamente normal. Se não for este o caso, experimente as sugestões seguintes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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