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Assistência Philips

O meu alisador Philips não torna o meu cabelo liso

O seu alisador Philips foi concebido para lhe proporcionar sempre um cabelo liso e macio. Se não conseguir obter o estilo que deseja, tente os passos seguintes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HP8321/40 , BHS732/00 , BHS752/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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