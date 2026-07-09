O meu alisador Philips não torna o meu cabelo liso

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Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
O seu alisador Philips foi concebido para lhe proporcionar sempre um cabelo liso e macio. Se não conseguir obter o estilo que deseja, tente os passos seguintes.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HP8321/40 , BHS732/00 , BHS752/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›