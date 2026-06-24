A minha máquina de café expresso Philips está a emitir um ruído

Normalmente, a máquina emite alguns ruídos durante a preparação do café. Caso o ruído seja estranho e diferente do normal, limpar e lubrificar o bloco de preparação pode ser uma solução para resolver o problema.

É importante enxaguar o bloco de preparação da sua máquina de café expresso Philips todas as semanas. Siga os passos abaixo e veja o nosso tutorial em vídeo para saber como efetuar a manutenção da sua máquina:

Desligue a máquina, aguarde até que qualquer ruído pare e certifique-se de que está completamente desligada (este processo demora cerca de 15-20 segundos). Abra a porta de serviço, retire o bloco de preparação, premindo o botão "PUSH" no lado direito; mantenha-o premido e puxe-o na sua direção. Passe o bloco de preparação cuidadosamente por água morna e deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente. Lubrifique a unidade de preparação (pode seguir as instruções no vídeo abaixo). Deixe o bloco de preparação secar ao ar e, em seguida, volte a colocá-lo na máquina.

Estes passos não resolveram o problema? Entre em contacto connosco para obter mais ajuda.