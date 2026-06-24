A minha máquina de café expresso Philips está a emitir um ruído

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Caso a sua máquina de café expresso Philips faça um ruído alto ou estranho, consulte as informações e soluções abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP5541/50, EP4441/50, EP2331/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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