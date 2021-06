Quando aparecer o código E01, isto indica que o moinho de café não funciona corretamente, pois a abertura está bloqueada com café moído.

Para resolver o problema, desbloqueie a abertura do café e execute uma limpeza adicional com um aspirador. Siga os passos abaixo:

Desligue a máquina, e aguarde até que esteja completamente desligada e já não faça ruídos (o que demora cerca de 15 a 20 segundos) Retire o bloco de preparação Abra a tampa da abertura de enchimento de café pré-moído e coloque o cabo de uma colher na abertura.

Nota: Se não houver uma abertura de enchimento de café pré-moído, introduza o cabo da colher na abertura de enchimento de café a partir de baixo Desloque o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído caia. Poderá ser necessária alguma força. Retire todo o café moído que tenha caído com um aspirador Em seguida, coloque o aspirador na saída da abertura do café e tape a abertura do café pré-moído com a mão. Ou inversamente, coloque o aspirador na parte superior e tape o fundo. Volte a colocar o bloco de preparação, ligue a máquina e prepare um café expresso Após a preparação, verifique se a abertura continua livre de café moído. Se não estiver, repita o procedimento de desobstrução.

Nota: