Assistência Philips Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips

Se encontrar café moído por baixo ou no interior do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips, consulte as soluções abaixo e o nosso vídeo de instruções.

Lubrificar o bloco de preparação Se o bloco de preparação e as respetivas peças não estiverem bem lubrificadas, o café moído pode acumular-se à volta do bloco de preparação. Nesse caso, siga os passos abaixo para lubrificar as peças em conformidade: Desligue a máquina de café expresso e aguarde até que esta já não faça qualquer ruído (durante cerca de 15 a 20 segundos). Desbloqueie e puxe o bloco de preparação para fora da máquina. Passe-o por água limpa e morna e deixe secar ao ar. Aplique uma camada fina de lubrificante no pistão do bloco de preparação. Aplique uma camada fina de lubrificante à volta do eixo localizado na parte inferior do bloco de preparação. Aplique uma camada fina de lubrificante em ambos os lados das calhas. Nota: Pode encontrar o lubrificante do bloco de preparação HD5061 Philips na nossa loja online e através dos nossos revendedores. Limpar o bloco de preparação Devido ao grau de moagem do café moído, é normal que alguns resíduos de café moído se acumulem no interior e por baixo do bloco de preparação. Passe por água o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips e a limpe o interior todas as semanas. Pode encontrar os passos de limpeza abaixo, bem como um tutorial em vídeo: Desligue a máquina, e aguarde até que esteja completamente desligada e já não faça qualquer ruído (o que demora cerca de 15 a 20 segundos). Abra a porta de serviço e puxe o bloco de preparação, premindo o botão "PUSH" no lado direito, mantenha-o premido e puxe-o na sua direção. Passe o bloco de preparação cuidadosamente por água morna e deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente. Estes passos não resolveram o problema? Entre em contacto connosco para obter mais ajuda.