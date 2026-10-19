A máquina de café expresso Philips elimina café moído sem preparar café

A preparação será cancelada se não houver grãos de café em quantidade suficiente antes da preparação do café. O café moído será rejeitado para o recipiente de café moído.

Para corrigir isto, certifique-se de que tem grãos de café em quantidade suficiente antes de começar a preparação do café.



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