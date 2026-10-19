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Assistência Philips

A máquina de café expresso Philips elimina café moído sem preparar café

A máquina de café expresso Philips deita fora o café moído quando a preparação do café é cancelada. Leia abaixo para obter mais informações e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5541/50, EP3323/90. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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