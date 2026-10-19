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Não consigo ajustar o moinho da minha máquina de café expresso Philips

Siga os passos e veja o vídeo abaixo para ajustar a regulação do moinho na sua máquina de café expresso Philips.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP2331/10, EP3323/90, EP3546/70. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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