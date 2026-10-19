Não consigo ajustar o moinho da minha máquina de café expresso Philips

As regulações do moinho só podem ser ajustadas durante a moagem dos grãos de café. Utilize o botão de definição de moagem no interior do recipiente para grãos de café. Dependendo da máquina, poderá ser necessária uma chave de ajuste (o cabo da colher do café pré-moído).

Coloque uma chávena sob o bico de saída do café. Prepare um café. Quando o moinho começa a moer, nas máquinas nas quais é necessária uma ferramenta, coloque a chave de ajuste do moinho no botão (consulte a imagem 1) e, em seguida, pressione o botão para baixo e rode-o para a esquerda ou para a direita. Nas máquinas nas quais não é necessária uma ferramenta, pode pressionar o botão manualmente e rodar para a esquerda ou para a direita (consulte a imagem 2). Rode, no máximo, um entalhe para a esquerda ou para a direita para ajustar a regulação. A máquina terá números ou pontos para indicar a regulação de moagem. Um ponto mais pequeno = tamanho mais pequeno das partículas. Um número mais pequeno = tamanho mais pequeno das partículas Prepare 2 a 3 chávenas de café para sentir a diferença. O sistema interno precisa de fazer os ajustes adequados para o período de tempo durante o qual o moinho roda para se assegurar de que está a ser moída a quantidade certa de café para garantir uma dose ideal de café expresso.