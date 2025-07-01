Assistência Philips Não consigo remover o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips

Não é possível remover o bloco de preparação da sua máquina de café expresso Philips? Consulte o nosso artigo e vídeo abaixo para obter informações sobre as causas e soluções para o ajudar.

A engrenagem do bloco de preparação não está na posição neutra Siga as instruções abaixo sobre como colocar a engrenagem do bloco de preparação no interior da máquina na posição neutra: Feche a porta de serviço e volte a colocar tudo (depósito de água/tabuleiro de recolha/recipiente para café moído). Prima o botão ON/OFF para desligar a máquina. Aguarde até deixar de ouvir sons (este processo pode demorar até 15 a 20 segundos). Prima o botão ON/OFF para ligar a máquina. Não faça quaisquer ações, como abrir a porta de serviço/remover o tabuleiro de recolha/depósito de água, antes de a máquina ficar pronta a ser utilizada. Abra a porta de serviço e tente novamente retirar o bloco de preparação, premindo o botão "PUSH" no lado direito, segure-o e puxe-o na sua direção. A máquina está no modo de descalcificação Se a máquina de café expresso estiver no modo de descalcificação, o bloco de preparação não pode ser removido. Para resolver este problema, em primeiro lugar conclua o processo de descalcificação e tente novamente.



Se estas soluções não resolverem o problema, contacte-nos para obter assistência adicional.