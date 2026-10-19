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Não consigo inserir o bloco de preparação na minha máquina de café expresso Philips

Se não conseguir inserir o bloco de preparação na sua máquina de café expresso Philips, o bloco de preparação poderá não estar na posição neutra. Encontre abaixo sugestões sobre como voltar a colocá-lo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP4441/50, EP5541/50, EP2331/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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