Não consigo inserir o bloco de preparação na minha máquina de café expresso Philips

Para poder inserir o bloco de preparação, verifique se o bloco de preparação está corretamente colocado na posição neutra e se a máquina está pronta.

O bloco de preparação está na posição neutra, quando a seta no cilindro amarelo na parte lateral do bloco de preparação está alinhada com a seta preta e a indicação "N". Em seguida, o gancho amarelo na parte lateral também tem de ser colocado na posição vertical (consulte a imagem abaixo para referência ou veja o filme).



Siga as instruções abaixo para inserir o bloco de preparação na máquina:

1. Deixe o bloco de preparação de fora e feche a porta de serviço. Coloque todas as outras peças novamente na máquina (tabuleiro de recolha/recipiente para grãos de café, depósito de água).

2. Prima o botão ON/OFF para desligar a máquina. Aguarde até deixar de ouvir sons (este processo pode demorar até 15 a 20 segundos).

3. Prima o botão ligar/desligar para voltar a ligar a máquina. Não tome quaisquer medidas até que a máquina tenha parado de emitir sons. Se abrir a porta de serviço/remover o tabuleiro de recolha/depósito de água antes de a máquina estar pronta para ser utilizada, a engrenagem na máquina pode estar na posição errada para inserir o bloco de preparação.

4. Coloque o bloco de preparação na posição neutra antes de o inserir. Para colocar o bloco de preparação na posição neutra, pressione primeiro a alavanca para baixo até que esteja em contacto com a base do bloco de preparação (consulte a imagem 1); em seguida, verifique se o gancho amarelo está na posição mais superior, caso contrário, desloque-o para cima (consulte a imagem 2)

5. Abra a porta de serviço e deslize o bloco de preparação novamente para o interior da máquina ao longo das calhas de guia até encaixar na posição correta.

6. Feche a porta de serviço, desligue a máquina e volte a ligá-la.



Tenha em atenção que: As instruções podem ser diferentes consoante o modelo específico da máquina de café expresso. Para instruções passo-a-passo mais exatas, consulte o manual do utilizador.

