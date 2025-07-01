A minha máquina de barbear Philips está a verter água

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Não é invulgar que uma pequena quantidade de água saia da máquina de barbear Philips após a limpeza ou barbear a húmido*.
A bateria e os componentes eletrónicos da máquina de barbear estão contidos dentro de uma estrutura interna à prova de água. Isto significa que estão protegidos de água que possa entrar na pega da máquina de barbear durante a utilização de rotina.
*Nota: estas informações aplicam-se apenas a máquinas de barbear laváveis ou à prova de água. Se a sua máquina de barbear não for à prova de água, deve permanecer sempre seca. Para saber se a sua máquina de barbear é à prova de água, consulte o manual do utilizador (também disponível online).
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XP521/03 , XP502/03 , S793/06 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›