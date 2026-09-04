A minha máquina de barbear Philips não funciona

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Se a máquina de barbear Philips não funcionar, não carregar ou não ligar, siga os passos de resolução de problemas abaixo.
Siga os passos indicados na ordem indicada. Embora alguns passos possam parecer óbvios, este processo elimina muitos problemas comuns e ajuda a determinar a causa principal.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XP521/03 , XP502/03 , S8830/54 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›