A minha máquina de barbear Philips não funciona

Se não limpar a máquina de barbear Philips regularmente, podem acumular-se pelos e detritos à volta das cabeças de corte. Esta acumulação pode reduzir o desempenho e evitar que as cabeças de corte rodem.

Consulte o vídeo abaixo para obter uma visão geral da limpeza da máquina de barbear (embora os modelos de máquina de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações. Se já não tiver a versão impressa do manual do utilizador, pode encontrá-lo online).

Dica: depois de tocar/clicar para iniciar o vídeo, toque/clique no ícone de roda dentada na parte inferior do vídeo para ativar as legendas no seu idioma (se for necessário).