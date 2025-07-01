A minha depiladora Philips não carrega

Se a sua depiladora Philips não estiver a carregar, leia as sugestões abaixo para obter uma solução possível.
Algumas depiladoras Philips só funcionam quando ligadas à corrente, enquanto outras não têm fios e têm de ser carregadas antes da utilização. Consulte a embalagem ou o manual do utilizador para ver que tipo possui.
Se a sua depiladora tiver fios, ligue a sua depiladora a uma tomada elétrica e tente ligá-la novamente.
Antes da primeira utilização, certifique-se de que a depiladora está totalmente carregada. Isto garante que a depiladora funciona corretamente quando a utilizar pela primeira vez.
Certifique-se de que o cabo de carregamento está completamente inserido na tomada de carregamento na parte inferior da depiladora.
Certifique-se de que utiliza um adaptador com as especificações corretas (5 V, superior ou igual a 1,5 A, IPX4). Se não tiver um adaptador com as especificações corretas, pode comprar um na loja online da Philips.
Pode parecer que a depiladora não está a carregar, mas a razão real é que não está a ligar porque ficou obstruída com pelos e detritos. Limpe cuidadosamente a sua depiladora de acordo com as instruções no manual do utilizador e, em seguida, tente ligar novamente o dispositivo.
Certifique-se de que a tomada elétrica que utiliza para carregar ou utilizar a depiladora está a funcionar corretamente. Experimente carregar ou ligar a depiladora numa tomada elétrica diferente para verificar se funciona.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:BRE719/00, BRE708/00, BRE738/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›