A depiladora Philips não remove os pelos corretamente

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Se a sua depiladora Philips não estiver a remover completamente os pelos corporais, siga as nossas sugestões para melhorar o desempenho do seu dispositivo ou veja o vídeo abaixo sobre como utilizar corretamente a sua depiladora.
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