A depiladora Philips não remove os pelos corretamente

Para que a sua depiladora remova os pelos corretamente, é importante segurá‑la no ângulo reto.



Para as nossas depiladoras com fios, é melhor manter a depiladora na vertical a um ângulo de 90° em relação à sua pele. Para as depiladoras sem fios, é melhor segurar a depiladora um pouco inclinada a um ângulo de 75°. Para obter instruções de utilização mais detalhadas, consulte o manual do utilizador do seu modelo de depiladora.



Movimente a cabeça de depilação lentamente sobre a pele durante a depilação, para permitir que os discos apanhem os pelos. Para obter o melhor resultado, mova o aparelho na direção oposta à do crescimento do pelo, certificando-se de que a cabeça está totalmente em contacto com a pele.