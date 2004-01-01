Assistência Philips

Como limpar a minha escova de dentes Philips Sonicare?

A limpeza regular da escova de dentes e das cabeças da escova melhora a respetiva vida útil e o respetivo desempenho. Limpe a escova de dentes após a utilização, enxaguando a cabeça da escova e as cerdas. Limpe a escova de dentes com um pano húmido.



Pode desinfetar diariamente a cabeça da escova de dentes com o sistema de desinfeção de cabeças de escova por UV Philips Sonicare, que remove 99% de todas as bactérias das cabeças da escova.



Recomendamos a realização de uma sessão pormenorizada de limpeza todas as semanas. Basta seguir os passos simples abaixo:



Retire a cabeça da escova. Enxague a parte inferior da cabeça da escova com água quente. Enxague a zona da haste de metal com água quente. Limpe toda a pega com um pano e certifique-se de que limpa à volta do vedante superior (à volta da haste de metal), dos botões na pega e da parte inferior da escova de dentes. Limpe a superfície da pega com um pano molhado.



Nunca utilize a máquina de lavar loiça para limpar a escova de dentes ou qualquer um dos seus acessórios. Evite utilizar objetos afiados no vedante de borracha ou nos botões, pois podem danificá-los.

