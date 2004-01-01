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    Assistência Philips

    Como limpar a minha escova de dentes Philips Sonicare?

    Publicado em 23 de junho de 2025

    A limpeza regular da escova de dentes e das cabeças da escova melhora a respetiva vida útil e o respetivo desempenho. Limpe a escova de dentes após a utilização, enxaguando a cabeça da escova e as cerdas. Limpe a escova de dentes com um pano húmido.

    Pode desinfetar diariamente a cabeça da escova de dentes com o sistema de desinfeção de cabeças de escova por UV Philips Sonicare, que remove 99% de todas as bactérias das cabeças da escova. 

    Recomendamos a realização de uma sessão pormenorizada de limpeza todas as semanas. Basta seguir os passos simples abaixo:
     

    1. Retire a cabeça da escova.
    2. Enxague a parte inferior da cabeça da escova com água quente.
    3. Enxague a zona da haste de metal com água quente.
    4. Limpe toda a pega com um pano e certifique-se de que limpa à volta do vedante superior (à volta da haste de metal), dos botões na pega e da parte inferior da escova de dentes. 
    5. Limpe a superfície da pega com um pano molhado. 


    Nunca utilize a máquina de lavar loiça para limpar a escova de dentes ou qualquer um dos seus acessórios. Evite utilizar objetos afiados no vedante de borracha ou nos botões, pois podem danificá-los.
     

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