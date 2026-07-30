A minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto
Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos. Se a sua escova de dentes fizer um ruído alto, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. Em alternativa, pode ver o vídeo abaixo para resolver o problema.
As escovas de dentes Sonicare utilizam vibrações poderosas para limpar os dentes. O som produzido é mais alto do que o de uma escova de dentes manual. Se esta for a sua primeira escova elétrica, poderá levar algum tempo a habituar-se à escovagem elétrica.
Se ligar a escova de dentes sem que esta tenha uma cabeça da escova, fará mais ruído. Certifique-se sempre de que a cabeça da escova está encaixada na escova de dentes.
Se a sua escova de dentes emitir um ruído alto anormal, poderá ter uma cabeça da escova solta. Certifique-se de que a cabeça da escova está devidamente colocada na pega e que não está solta. Deve ficar apenas um pequeno espaço entre a pega e a cabeça da escova, necessário para a vibração desta.
Também pode indicar que a cabeça da escova está gasta. Recomendamos a substituição da cabeça da escova a cada três meses. Pode comprar uma nova cabeça da escova na nossa loja online.
Experimente os seguintes passos: Passo 1: Remova a cabeça da escova da pega. Passo 2: Ligue a escova de dentes.
A escova de dentes continua a fazer um ruído alto ou anormal?