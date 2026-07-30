Assistência Philips A minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto

Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

Se a sua escova de dentes fizer um ruído alto, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.



Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. Em alternativa, pode ver o vídeo abaixo para resolver o problema.

1. Habitue-se a uma escova de dentes elétrica. As escovas de dentes Sonicare utilizam vibrações poderosas para limpar os dentes. O som produzido é mais alto do que o de uma escova de dentes manual. Se esta for a sua primeira escova elétrica, poderá levar algum tempo a habituar-se à escovagem elétrica.



2. Coloque uma cabeça da escova na escova de dentes. Se ligar a escova de dentes sem que esta tenha uma cabeça da escova, fará mais ruído. Certifique-se sempre de que a cabeça da escova está encaixada na escova de dentes.



3. Encaixe a cabeça da escova corretamente. Se a sua escova de dentes emitir um ruído alto anormal, poderá ter uma cabeça da escova solta. Certifique-se de que a cabeça da escova está devidamente colocada na pega e que não está solta. Deve ficar apenas um pequeno espaço entre a pega e a cabeça da escova, necessário para a vibração desta.

4. Substitua a cabeça da escova. Também pode indicar que a cabeça da escova está gasta. Recomendamos a substituição da cabeça da escova a cada três meses. Pode comprar uma nova cabeça da escova na nossa loja online. 5. Identifique a origem do ruído. Experimente os seguintes passos:

Passo 1: Remova a cabeça da escova da pega.

Passo 2: Ligue a escova de dentes.



A escova de dentes continua a fazer um ruído alto ou anormal? Sim: a escova de dentes está avariada. Recomendamos que solicite uma reparação ou substituição online.

Não: se o ruído parar, a cabeça da escova está gasta ou com algum defeito. Tem de substituir a cabeça da escova por uma nova. Continua a ter problemas com a sua escova de dentes? Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes.