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A vibração da minha escova de dentes Sonicare é demasiado intensa

Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui a fim de enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição.  Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

As escovas de dentes Sonicare utilizam vibrações fortes para limpar os dentes. Se esta for a sua primeira escova elétrica, poderá levar algum tempo a habituar-se às vibrações. Experimente algumas das sugestões seguintes!

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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