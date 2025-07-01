Assistência Philips A vibração da minha escova de dentes Sonicare é demasiado intensa

Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui a fim de enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.



As escovas de dentes Sonicare utilizam vibrações fortes para limpar os dentes. Se esta for a sua primeira escova elétrica, poderá levar algum tempo a habituar-se às vibrações. Experimente algumas das sugestões seguintes!

1. Reduza o nível de intensidade Séries 3000 a 4000; séries ProtectiveClean 4100 a 4300; série 5500: Para escolher entre intensidade baixa e alta, prima o botão de alimentação uma vez para ligar a escova de dentes e prima uma segunda vez, no espaço de 2 segundos, para alterar a intensidade. Tenha em atenção que quando utilizar a escova de dentes pela primeira vez, a intensidade predefinida é baixa. Séries ProtectiveClean 6100; ExpertClean 7300 a 7500; 6100 a 6700: Quando encaixada à pega, a cabeça de escova inteligente seleciona automaticamente a intensidade recomendada. Se pretender mudar para uma intensidade diferente, pode fazê-lo premindo o botão de modo/intensidade durante a escovagem. Não é possível alterar a intensidade se a pega estiver desligada ou em pausa. Dependendo do modelo de escova de dentes que tiver, pode ajustar o nível de intensidade. Verifique se a função EasyStart está ligada Se a escova de dentes for fornecida com a função EasyStart, tenha em atenção que a mesma está ativada por predefinição. A função EasyStart aumenta lentamente o nível de vibração durante as primeiras 14 sessões de escovagem. Pode parecer que a vibração é mais baixa no início e mais forte no final do ciclo de escovagem.

Pode desligar a função EasyStart da seguinte forma: Coloque a escova de dentes no carregador. Enquanto a escova de dentes estiver no carregador, mantenha premido o botão ligar/desligar até ouvir um sinal sonoro isolado, ao fim de 3 segundos. Solte o botão ligar/desligar. Continua a ter problemas com a sua escova de dentes?

Se nenhuma destas sugestões ajudar, a escova de dentes poderá estar danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes .



Continua a ter problemas com a sua escova de dentes?Se nenhuma destas sugestões ajudar, a escova de dentes poderá estar danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes clicando aqui