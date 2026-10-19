Assistência Philips A indicação de substituição do filtro do meu purificador do ar Philips permanece acesa

Se a indicação ou a luz de substituição do filtro persistirem no purificador do ar Philips, leia nas linhas seguintes o que pode fazer para resolver o problema.

O contador da vida útil do filtro não foi reposto Depois de substituir o filtro, é necessário repor manualmente a vida útil do filtro. Se não for reposta, a indicação de substituição do filtro permanece acesa.



Para resolver este problema, siga estes passos: Ligue a ficha do seu purificador de ar Prima o botão de alimentação Mantenha o botão de reposição premido durante três segundos

Se os passos não ajudarem, contacte-nos para obter assistência. Se os passos não ajudarem, contacte-nos para obter assistência.