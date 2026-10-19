A indicação de substituição do filtro do meu purificador do ar Philips permanece acesa

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Qual o significado das luzes do indicador PM2.5 no meu purificador de ar Philips?
Redes Wi-Fi compatíveis com o purificador de ar Philips ligado
Posso desligar o Wi-Fi do meu purificador e humidificador de ar Philips?
Qual o significado dos indicadores ou códigos de erro no meu purificador de ar Philips?
Devo efetuar uma reposição no meu humidificador ou purificador de ar Philips após a substituição ou limpeza de um filtro?
Posso limpar os filtros e pré-filtro do meu purificador de ar Philips?