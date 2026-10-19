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A indicação de substituição do filtro do meu purificador do ar Philips permanece acesa

Se a indicação ou a luz de substituição do filtro persistirem no purificador do ar Philips, leia nas linhas seguintes o que pode fazer para resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: AC1715/10, AMF220/15, AC4236/10. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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