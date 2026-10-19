Não consigo abrir o recipiente do pó do meu aspirador sem cabo Philips

Desligue o aparelho (imagem 1).

Retire o recipiente premindo o botão enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).

Siga estes passos se pretender limpar o recipiente:

Levante a peça colorida para alcançar o recipiente (imagem 3).

Sugestão : Se for difícil remover esta peça do recipiente, pode bater à volta do recipiente com a mão para soltar ligeiramente a peça colorida. A remoção é mais fácil se posicionar a mão que está a segurar o recipiente na parte inferior e levantar a peça colorida com a outra mão.

Esvazie o recipiente do pó (imagem 4).

Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem 5).

Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens 6-7).

Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar.