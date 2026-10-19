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Não consigo abrir o recipiente do pó do meu aspirador sem cabo Philips

Se não conseguir abrir o recipiente do pó do seu aspirador sem cabo Philips, poderá haver uma solução simples. Verifique o tubo para saber qual o seu modelo e descubra aqui como resolver esta questão.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC8349/01, XC8347/01, XC7042/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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