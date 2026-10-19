Não consigo abrir o recipiente do pó do meu aspirador sem cabo Philips
Se não conseguir abrir o recipiente do pó do seu aspirador sem cabo Philips, poderá haver uma solução simples. Verifique o tubo para saber qual o seu modelo e descubra aqui como resolver esta questão.
Desligue o aparelho (imagem 1).
Retire o recipiente premindo o botão enquanto mantém o aparelho num ângulo de 45 graus (imagem 2).
Siga estes passos se pretender limpar o recipiente:
Levante a peça colorida para alcançar o recipiente (imagem 3).
Sugestão: Se for difícil remover esta peça do recipiente, pode bater à volta do recipiente com a mão para soltar ligeiramente a peça colorida. A remoção é mais fácil se posicionar a mão que está a segurar o recipiente na parte inferior e levantar a peça colorida com a outra mão.
Esvazie o recipiente do pó (imagem 4).
Enxague o recipiente do pó com água corrente. Evite utilizar a máquina de lavar loiça (imagem 5).
Certifique-se de que o recipiente do pó está completamente seco antes de o instalar novamente (imagens 6-7).
Certifique-se de que alinha primeiro a parte saliente do recipiente antes de o colocar no devido lugar. Pode ver o vídeo abaixo para obter instruções mais detalhadas.
Ao premir o botão do aspirador portátil com o recipiente do pó mal alinhado, este poderá ficar preso ou mal colocado. Poderá observar uma folga entre o recipiente do pó e o motor do aspirador portátil. Para corrigir isto, basta empurrar o recipiente do pó na direção do motor até que a folga seja eliminada.
No vídeo abaixo, mostramos o posicionamento correto do recipiente do pó e como resolver este problema.
Ao tentar abrir o recipiente do SpeedPro (Max), certifique-se de que segue estes passos:
Desligue o aparelho.
Retire o recipiente premindo o botão de desencaixe no aspirador portátil, adjacente ao recipiente do pó (imagem 1).
Retire a tampa e esvazie o recipiente do pó (imagens 2-3).
Volte a colocar a tampa do recipiente do pó. Está fechado corretamente quando ouvir um clique (ver imagem 4).
Volte a colocar o recipiente do pó. Está colocado corretamente quando ouvir um clique (ver imagem 5).
As soluções acima não resolveram o problema? Para obter assistência adicional, contacte-nos em www.philips.com/support.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC8349/01, XC8347/01, XC7042/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›