A minha Philips Airfryer emite um ruído

Se o ruído que ouve é similar ao de uma ventoinha a rodar muito rápido, é normal.



A Philips Airfryer tem uma ventoinha no interior que ajuda a manter as peças internas frias enquanto o aparelho está ligado.

Este ruído pode ser de até 65 dB (decibéis) ou tão alto quanto o ruído que um aspirador comum faria.



Neste caso, não se preocupe. A Airfryer não tem qualquer problema.