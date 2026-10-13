O meu aparador de cabelo/aparador Philips não está a funcionar

O seu aparador requer uma limpeza regular para funcionar devidamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho.



Antes de limpar o aparador, verifique se este é lavável ou se é adequado apenas para limpeza a seco.



Aparadores laváveis

Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira ou de um chuveiro. Para limpar estes dispositivos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo com água.

Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o seu desempenho. Lave e seque os acessórios em separado antes de os voltar a colocar no aparador.



Aparadores não laváveis

Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira com uma cruz por cima. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Quando retirar os acessórios, limpe a área por baixo dos mesmos com a escova pequena fornecida ou utilize uma cotonete.



Aparadores não laváveis com acessórios laváveis

Alguns aparadores Philips não são laváveis. No entanto, os seus acessórios podem ser lavados. Para estes dispositivos, retire os acessórios para os lavar. Certifique-se de que os acessórios estão completamente secos antes de os voltar a encaixar no aparador.

Assista ao vídeo de instruções abaixo para saber como limpar os dispositivos.



Para instruções mais detalhadas do seu modelo em particular, consulte o manual do utilizador.

