O meu aparador de cabelo/aparador Philips não está a funcionar
Se o seu aparador ou aparador de cabelo não estiver a funcionar, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudar a encontrar uma solução.
Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.
Utilizar um dispositivo elétrico com água pode ser muito perigoso. Por conseguinte, para sua própria segurança, os aparadores Philips à prova de água funcionam apenas quando estão sem o fio. Experimente desligar o aparador da corrente elétrica e, em seguida, ligue-o novamente.
O seu aparador requer uma limpeza regular para funcionar devidamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho.
Antes de limpar o aparador, verifique se este é lavável ou se é adequado apenas para limpeza a seco.
Aparadores laváveis Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira ou de um chuveiro. Para limpar estes dispositivos, retire os acessórios e o cortador e limpe a área por baixo com água. Não utilize água com sabão nem detergentes de limpeza, pois isto pode remover o lubrificante de proteção da lâmina e afetar o seu desempenho. Lave e seque os acessórios em separado antes de os voltar a colocar no aparador.
Aparadores não laváveis Estes aparadores apresentam um símbolo de uma torneira com uma cruz por cima. Estes aparelhos não podem ser lavados com água. Quando retirar os acessórios, limpe a área por baixo dos mesmos com a escova pequena fornecida ou utilize uma cotonete.
Aparadores não laváveis com acessórios laváveis Alguns aparadores Philips não são laváveis. No entanto, os seus acessórios podem ser lavados. Para estes dispositivos, retire os acessórios para os lavar. Certifique-se de que os acessórios estão completamente secos antes de os voltar a encaixar no aparador. Assista ao vídeo de instruções abaixo para saber como limpar os dispositivos.
Para instruções mais detalhadas do seu modelo em particular, consulte o manual do utilizador.
Se for fornecido óleo com o seu aparador, a Philips recomenda que o aplique regularmente para manter o seu produto a funcionar de forma eficiente. Pode aplicar algumas gotas de óleo nos dentes da unidade de corte do seu aparador. Pode utilizar o óleo fornecido na embalagem ou qualquer outro óleo para máquina de costura.
Sugestão: estas informações aplicam-se apenas quando é fornecido óleo com o produto. Se não for fornecido óleo, não é necessário utilizá-lo.
É possível que a bateria do seu aparador Philips esteja descarregada. É aconselhável recarregar totalmente o sistema de corte e, em seguida, tentar ligá-lo novamente. Nota: O tempo de carregamento e de funcionamento pode variar com base no modelo de aparador. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações. Caso o seu aparelho funcione com pilhas AA descartáveis, poderá estar na altura de as substituir. Ao substituir a pilha, certifique-se de que os polos + e - da pilha estão voltados na direção certa. Utilize apenas as pilhas descartáveis corretas especificadas no manual do utilizador. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
O seu produto inclui um cabo de carregamento USB? Se o seu aparador Philips for fornecido com um cabo de carregamento USB, certifique-se de que o liga a uma fonte de alimentação adequada ao carregar o seu dispositivo. A Philips baseia o tempo de carregamento estimado na utilização de um transformador de ficha USB de 5 V e 1 A. Se utilizar uma fonte de alimentação alternativa, o tempo de carregamento pode ser significativamente maior.
Sugestão: precisa de um transformador para carregar o seu dispositivo? Clique aqui e pesquise "HQ87" na barra de pesquisa na parte superior da página.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que o seu aparador de cabelo/aparador esteja danificado internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HC3723/15, HC3722/15, HC3721/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›