Assistência Philips A minha aplicação Philips HomeID fechou ou falhou

Se acha que a sua aplicação HomeID falha frequentemente, experimente as seguintes opções, uma de cada vez:

1. Feche e reinicie a aplicação HomeID.

2. Certifique-se de que instalou a versão mais recente da aplicação HomeID. Verifique se existem atualizações na App Store.

3. Reinicie o seu telemóvel.

4. Esvazie a cache do telemóvel (Definições/HomeID/Esvaziar cache)

5. Como última opção, pode remover e reinstalar a aplicação HomeID.

Se nenhuma das opções acima funcionou, contacte o seu centro de apoio ao cliente da Philips local.

