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Assistência Philips

A minha aplicação Philips HomeID fechou ou falhou

Se acha que a sua aplicação HomeID falha frequentemente, experimente as seguintes opções, uma de cada vez: 
1. Feche e reinicie a aplicação HomeID. 
2. Certifique-se de que instalou a versão mais recente da aplicação HomeID. Verifique se existem atualizações na App Store. 
3. Reinicie o seu telemóvel.
4. Esvazie a cache do telemóvel (Definições/HomeID/Esvaziar cache)
5. Como última opção, pode remover e reinstalar a aplicação HomeID.
Se nenhuma das opções acima funcionou, contacte o seu centro de apoio ao cliente da Philips local.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA332/00 , NA220/00 , NA230/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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