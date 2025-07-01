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Assistência Philips

A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar

Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos. 

Se a sua escova de dentes não estiver a carregar, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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