A minha escova de dentes Sonicare não vibra

Uma bateria de escova de dentes que não esteja totalmente carregada pode precisar de mais energia para fazer com que a escova de dentes vibre. Recomendamos que a carregue durante, pelo menos, 24 horas. Para evitar que esta situação ocorra novamente, pode deixar sempre a escova de dentes no carregador.



Se não tiver utilizado a escova de dentes durante um mês ou mais, esta pode ter ficado sem bateria. Coloque a escova no carregador. A bateria está a carregar, mas pode demorar alguns minutos até o indicador da bateria se acender. Recomendamos que carregue a escova de dentes durante, pelo menos, 24 horas.

