A minha máquina de café expresso Philips diz-me para descalcificar após instalar o meu filtro AquaClean
Há duas razões pelas quais a máquina de café expresso Philips lhe pode indicar que precisa de ser descalcificada após a instalação do filtro AquaClean. Consulte abaixo as soluções possíveis. Tenha em atenção que: É importante salientar que, se já estiver a utilizar um filtro de água AquaClean, a um certo ponto, após 8 ciclos de filtro, precisa, mesmo assim, de descalcificar a sua máquina.
Quando o ícone do filtro AquaClean começar a piscar a cor-de-laranja, tal indica que é preciso substituir o filtro. Enquanto estiver intermitente, pode substituir o filtro sem ter de descalcificar a máquina primeiro. Se não substituir o filtro de água AquaClean, a luz cor-de-laranja acabará por se apagar. Neste caso, tem de descalcificar a sua máquina antes de substituir por um filtro de água novo. A máquina tem de estar limpa de calcário antes de começar a utilizar o filtro AquaClean.
Depois de instalar o filtro AquaClean e de o ativar, a luz AquaClean fica azul para confirmar que o filtro de água AquaClean está ativo.
Se a luz AquaClean não estiver azul, indica que o filtro não está ativo e que terá de o instalar e ativar. Para isso, siga os passos abaixo ou veja o nosso vídeo:
1. Agite o filtro durante cerca de 5 segundos. 2. Mergulhe o filtro voltado ao contrário num jarro com água fria, agite-o/comprima-o um pouco e aguarde até não saírem mais bolhas de ar. 3. O filtro está agora pronto para utilizar e pode ser inserido no depósito de água 4. Ligue a máquina. 5. Coloque o filtro na vertical na conexão do filtro no depósito de água. Pressione-o para baixo até ao ponto mais baixo possível 6. Encha o depósito de água com água limpa até à indicação MAX e volte a inseri-lo na máquina 7. Prima e mantenha premido o ícone do filtro AquaClean durante 3 segundos até as luzes ficarem intermitentes 8. Coloque uma taça por baixo do bico da água quente e prima para iniciar. A máquina serve alguma água quente. 9. Depois de terminar, a luz do filtro AquaClean fica azul, o que indica que o filtro de água AquaClean está ativado.
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