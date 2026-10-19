A minha máquina de café expresso Philips diz-me para descalcificar após instalar o meu filtro AquaClean

Depois de instalar o filtro AquaClean e de o ativar, a luz AquaClean fica azul para confirmar que o filtro de água AquaClean está ativo.



Se a luz AquaClean não estiver azul, indica que o filtro não está ativo e que terá de o instalar e ativar. Para isso, siga os passos abaixo ou veja o nosso vídeo:



1. Agite o filtro durante cerca de 5 segundos.

2. Mergulhe o filtro voltado ao contrário num jarro com água fria, agite-o/comprima-o um pouco e aguarde até não saírem mais bolhas de ar.

3. O filtro está agora pronto para utilizar e pode ser inserido no depósito de água

4. Ligue a máquina.

5. Coloque o filtro na vertical na conexão do filtro no depósito de água. Pressione-o para baixo até ao ponto mais baixo possível

6. Encha o depósito de água com água limpa até à indicação MAX e volte a inseri-lo na máquina

7. Prima e mantenha premido o ícone do filtro AquaClean durante 3 segundos até as luzes ficarem intermitentes

8. Coloque uma taça por baixo do bico da água quente e prima para iniciar. A máquina serve alguma água quente.

9. Depois de terminar, a luz do filtro AquaClean fica azul, o que indica que o filtro de água AquaClean está ativado.



Estas soluções não resolveram o problema? Entre em contacto connosco para obter mais ajuda.