ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

A minha máquina de café expresso Philips diz-me para descalcificar após instalar o meu filtro AquaClean

Há duas razões pelas quais a máquina de café expresso Philips lhe pode indicar que precisa de ser descalcificada após a instalação do filtro AquaClean. Consulte abaixo as soluções possíveis. Tenha em atenção que: É importante salientar que, se já estiver a utilizar um filtro de água AquaClean, a um certo ponto, após 8 ciclos de filtro, precisa, mesmo assim, de descalcificar a sua máquina.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP2331/10, EP3323/90, EP3546/70. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência